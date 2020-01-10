Likee Party в Питере: как прошла лучшая вечеринка января

Новый, 2020 год любители платформы и ее резидентов

отметили с размахом: фотосессии с кумирами, автограф-сессии, танцы под любимые

песни и полезные мастер-классы по созданию и раскрутке собственного аккаунта.

Одна из «фишек» вечеринки – аттракционы виртуальной реальности, с

помощью которых гости вечеринки могли прикоснуться к миру высоких технологий,

воплощаемых компанией BIGO Technology.

Likee Party 2020 посетили 55 топ-лайкеров – это рекорд по

сравнению с прошлыми мероприятиями бренда. Среди гостей были Милана Некрасова

(15,1 миллиона подписчиков), Настя Кош (13,3 миллиона), Лисичка Элина (11,1) и

другие звезды платформы Likee. Они поздравили поклонников с новым годом,

провели конкурсы и мастер-классы, где каждый желающий мог научиться создавать

красочные и увлекательные видеоролики, а также записали прямой эфир с гостями.

Лайкеры получили отличную возможность для презентации

авторских треков и DJ-сетов. Эльза Адисовна представила сингл «К

мечте», Лисичка Элина и Масей – «Хэппиэнды», а Настя Кош очаровала

собравшихся песней «Мы дельфины».

Вместе с лайкерами зажигали и известные музыканты. Гостями

Likee Party 2020 стали ФОГЕЛЬ, группа Марсель, Миа Бойка. А Хэдлайнером

мероприятия был популярный рэпер Niletto. Гости вечеринки услышали сингл

«Любимка», ставший одним из главных хитов ушедшего года. Песня

занимала верхнюю строчку рейтинга «Топ-100 России» Apple Music.

Скучать на Likee Party 2020 было некогда. Кроме выступлений

звезд и топовых лайкеров, гостям вечеринки были доступны несколько

интерактивных фотозон, залы отдыха с аттракционами, фудкорты. Большой

популярностью пользовались различные батлы: гости соревновались в викторинах,

караоке, различных челленджах.

Спонсорами Likee Party 2020 стали выставочный комплекс

«Экспофорум» и «Газпромбанк». Отчеты о мероприятии можно найти на официальных

страницах в Instagram и «ВКонтакте».

Likee (ранее LIKE Video) – глобальная платформа для создания

коротких видеороликов. Платформа принадлежит международной компании BIGO

Technology Pte. Ltd. Она была основана в 2014 году в Сингапуре. Это одна из

самых быстрорастущих интернет-компаний в мире.

Количество активных пользователей Likee стремительно растет.

В прошлом году их численность превысила 100 миллионов человек. В августе 2019

года Likee вошло в мировой Топ-10 самых скачиваемых приложений социальных

медиа.

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