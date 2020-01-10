Likee Party в Питере: как прошла лучшая вечеринка января

Новый, 2020 год любители платформы и ее резидентов
отметили с размахом: фотосессии с кумирами, автограф-сессии, танцы под любимые
песни и полезные мастер-классы по созданию и раскрутке собственного аккаунта.
Одна из «фишек» вечеринки – аттракционы виртуальной реальности, с
помощью которых гости вечеринки могли прикоснуться к миру высоких технологий,
воплощаемых компанией BIGO Technology.
Likee Party 2020 посетили 55 топ-лайкеров – это рекорд по
сравнению с прошлыми мероприятиями бренда. Среди гостей были Милана Некрасова
(15,1 миллиона подписчиков), Настя Кош (13,3 миллиона), Лисичка Элина (11,1) и
другие звезды платформы Likee. Они поздравили поклонников с новым годом,
провели конкурсы и мастер-классы, где каждый желающий мог научиться создавать
красочные и увлекательные видеоролики, а также записали прямой эфир с гостями.
Лайкеры получили отличную возможность для презентации
авторских треков и DJ-сетов. Эльза Адисовна представила сингл «К
мечте», Лисичка Элина и Масей – «Хэппиэнды», а Настя Кош очаровала
собравшихся песней «Мы дельфины».
Вместе с лайкерами зажигали и известные музыканты. Гостями
Likee Party 2020 стали ФОГЕЛЬ, группа Марсель, Миа Бойка. А Хэдлайнером
мероприятия был популярный рэпер Niletto. Гости вечеринки услышали сингл
«Любимка», ставший одним из главных хитов ушедшего года. Песня
занимала верхнюю строчку рейтинга «Топ-100 России» Apple Music.
Скучать на Likee Party 2020 было некогда. Кроме выступлений
звезд и топовых лайкеров, гостям вечеринки были доступны несколько
интерактивных фотозон, залы отдыха с аттракционами, фудкорты. Большой
популярностью пользовались различные батлы: гости соревновались в викторинах,
караоке, различных челленджах.
Спонсорами Likee Party 2020 стали выставочный комплекс
«Экспофорум» и «Газпромбанк». Отчеты о мероприятии можно найти на официальных
страницах в Instagram и «ВКонтакте».
Likee (ранее LIKE Video) – глобальная платформа для создания
коротких видеороликов. Платформа принадлежит международной компании BIGO
Technology Pte. Ltd. Она была основана в 2014 году в Сингапуре. Это одна из
самых быстрорастущих интернет-компаний в мире.
Количество активных пользователей Likee стремительно растет.
В прошлом году их численность превысила 100 миллионов человек. В августе 2019
года Likee вошло в мировой Топ-10 самых скачиваемых приложений социальных
медиа.
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