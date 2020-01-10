Известно, чем полезен плач

Исследователи изучили, как слезы влияют на эмоциональное, психологическое и физическое состояние человека. Оказалось, иногда плакать полезно.

Авторами необычного исследования выступили японские ученые. Они на протяжении длительного периода времени занимались изучением проблемы, которая волнует большую часть населения нашей планеты. Все люди хотят жить в гармонии с собой, а также мягче и спокойнее реагировать на стрессовые ситуации. Проведенные эксперименты показали, что для этого людям достаточно изредка выплескивать эмоции наружу. Так оказалось, что плач 1 раз в неделю способен снизить эмоциональную уязвимость людей. Данный способ ученые считают более эффективным, чем ромашковый и мятный чай перед сном.

Эксперты также отметили, что ранее сотрудники университета Миннесоты доказали, что слезы способствуют высвобождению в организме эндорфинов, которые улучшают настроение и обладают успокаивающим эффектом.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Аспирант из Университета Торонто Мойтаба Аббаснежад – один из 176 человек, находившихся на борту разбившегося в Тегеране украинского лайнера, – незадолго до крушения самолета опубликовал в Twitter сообщение о войне. На публикацию аспиранта обратила внимание журналистка Негар Мортазави. На своей странице в Twitter она опубликовала перевод его последнего сообщения, которое сопровождалось смеющимися эмодзи: «Я предсказывал, […]