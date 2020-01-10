Филарет отозвал подпись под документом о «новой церкви» Украины

10.01.2020, 14:12, Новости дня

Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением помесного собора, которое стало основанием для регистрации «новой церкви» Украины – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

В сообщении на сайте «Киевского патриархата», который возглавляет Филарет, говорится, что письмо об отзыве подписи под постановлением Денисенко направил министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому.

Ранее ПЦУ заявила, что создаст для Филарета Денисенко религиозную организацию в своем составе в форме миссии, однако Денисенко заявил, что будет «бороться до последнего».

Напомним, спустя несколько месяцев после создания ПЦУ бывший глава так называемого Киевского патриархата Филарет, получивший в новой структуре титул «почетного патриарха», начал критиковать томос и продолжил работу от имени УПЦ КП, несмотря на то, что минюст Украины сообщил о ликвидации этой организации.



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