Подросток получил миллион за то, что оплатил проезд женщине с ребенком в Сибири

В городе Камень-на-Оби 13-летний мальчик Иван оплатил проезд женщины с ребенком в общественном транспорте, после этого его семья получила больше 1 млн рублей, пишут СМИ.

Мальчик Иван оплатил проезд в общественном транспорте женщине с ребенком, которые не успели вовремя усесться на свои места и передать за проезд, пишет «Комсомольская правда». Женщина, которой помог подросток, оказалась блогером Натальей Мишиной с 600 тыс. подписчиков.

После этого случая Мишина попыталась найти и отблагодарить мальчика или его родителей. В итоге она пообщалась с матерью Ивана Татьяной.

«Наташа узнала, что Ваня любит рисовать, но занятия в художественной школе мама пока не может потянуть из-за ремонта. И тут же появилась идея – помочь семье с помощью подписчиков Наташи. Блогер сказала, что опубликует пост с номером карты Татьяны и предложит подписчикам сделать новогоднее чудо, собрать маме с сыном деньги на ремонт, чтобы Ваня скорее пошел рисовать», – отмечает издание.

После этого за сутки на карту матери подростка перечислили больше 1 млн рублей.

Сам Иван учится в седьмом классе, его отец погиб около трех лет назад.

«Мама, что я такого сделал? Я всего лишь проезд девушки с ребенком оплатил», – так отреагировал подросток на произошедшее.

После этого Татьяна задумала купить квартиру для сына в Барнауле или Новосибирске.

В конце декабря в Новосибирске местный житель Денис Сагайдак оплатил проезд всех пассажиров в маршрутке.

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