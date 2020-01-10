Мнение: Источники энергии, нефтегазовые рекорды и ненефтегазовые доходы

1. Согласно традиционным представлениям, XIX век был столетием угля, когда в мире полным ходом шла промышленная революция. На самом же деле уголь стал для человечества главным источником энергии лишь в 1903 году, наконец-то обогнав традиционное биотопливо (дрова и навоз). В XX веке, который считается нефтяной эпохой, прогресс в энергетике несколько ускорился – нефть таки вышла на первое место в 1964 году:

https://www.youtube.com/watch?v=ELYeTo2HqYY

Сейчас, в 2019 году, нефть по-прежнему на первом месте, затем с не слишком большим отрывом идут уголь и газ. Вместе три главных углеводорода занимают более 85% мирового энергорынка. На солнечную и ветряную энергетику, тем временем, приходится лишь пара процентов.

Таким образом, даже если XXI век и станет столетием зелёной энергетики, как нам обещают её идеологи, исходя из исторического опыта реальность будет несколько иной. Ещё очень долго нефть, газ и уголь останутся основными источниками энергии. Возможно, вплоть до 2100 года и далее.

Это значит, что у нас пока что нет оснований беспокоиться, что российская нефть и российский газ вдруг перестанут быть востребованы. Вероятно, этого не произойдёт ни через 10, ни через 20, ни через 30 лет. Скорее всего, и через сотню лет тоже не произойдёт – в конце концов, в современный нефтяной век старые добрые уголь и биотопливо никуда из энергобаланса не исчезли (не говоря уже о том, что нефть нужна как химическое сырьё, а уголь используется в металлургии).

2. Теория наступления пика добычи нефти, как известно, пока что не оправдалась. Ни в мировом масштабе, ни в отношении нашей страны. Россия в прошлом году поставила очередной рекорд по добыче газа за всю историю, а также очередной постсоветский рекорд по добыче нефти:

https://genby.livejournal.com/812114.html

Экспорт нефти также находится на рекордной за постсоветский период отметке. Для того, чтобы превысить максимальный уровень производства нефти, достигнутый в 1987 году, остаётся совсем немного. Возможно, расширение экспорта в Китай позволит ещё нарастить добычу.

Так или иначе, можно вполне уверенно говорить, что нефтяная и газовая отрасль в России развиты сейчас как никогда прежде.

3. Между тем, роль нефтегазовых доходов в федеральном бюджете неуклонно падает. Не потому, что их становится меньше, а потому что других доходов становится больше. По данным Минфина об исполнении бюджета за 2018 год, ненефтегазовые доходы составили 53,6% (10,436 трлн рублей), тогда как нефтегазовые – 46,4% (9,017 трлн рублей):

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kak-raspredeliaiutsia-dohody-biudjeta-na-nujdy-naseleniia-5de7959b3d873600aeeef6c5

В 2015-2017 годах доля углеводородов в федеральном бюджете была ещё меньше, что объяснялось низкими ценами на нефть. В любом случае, все нефтяные сверхдоходы свыше определённого уровня складываются в резервные фонды. Следует также помнить, что в консолидированном бюджете (включающем федеральный и региональные) доля нефтегаза примерно вдвое ниже (20-25%):

https://ruxpert.ru/Нефтяная_игла

Если цены и уровень добычи будут стабильны, то на ближайшие годы можно прогнозировать дальнейшее снижение зависимости России от углеводородного экспорта. Наша экономика становится всё более устойчивой и самодостаточной, и это весьма хорошо.

Источник: Место для дискуссий

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