Спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, приближавшихся к самолету МАУ

Американский спутник зафиксировал тепловой след от двух ракет, которые приближались к взлетевшему из аэропорта Тегерана самолету Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Об этом 10 января сообщил ABC News неназванный чиновник США.

Собеседник телеканала отметил, что версия о поражении украинского самолета иранской ракетой – «весьма вероятна».

По данным ABC News, американская разведка уверена, что Иран обозначил авиалайнер на радаре и выпустил по нему две ракеты класса «земля – воздух».

Телеканал отмечает, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо также говорил о ракете такого класса.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса «Тор» российского производства.

Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». По информации американских СМИ, ракет было две.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию об иранской ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация является частью «психологических операций США».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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