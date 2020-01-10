Под Москвой хулиганы разнесли с помощью салюта мусоропровод в подъезде

В Красногорске сразу несколько домов подверглись атаке вандалов. Злоумышленники решили проверить возможности пиротехники в закрытых помещениях.
В одном из подъездов пиротехника в клочья разнесла мусороприемник. Жильцы намерены подсчитать сумму нанесенного ущерба, пишет сайт «Подмосковье сегодня».
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Последнее: Оказалась на работу мозга неблагоприятного влияют многие жидкости. Так, например, сладкие соки, лимонады и даже квас могут спровоцировать болезнь Альцгеймера. Причиной этому служит высокое содержание глюкозы и сахарозы. Если регулярно потреблять эти напитки, то ответственная за память область коры больших полушарий сильно пострадает. Почти такое же влияние на работу мозга оказывает алкоголь. Он действует как […]
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