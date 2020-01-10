Под Москвой хулиганы разнесли с помощью салюта мусоропровод в подъезде

В Красногорске сразу несколько домов подверглись атаке вандалов. Злоумышленники решили проверить возможности пиротехники в закрытых помещениях.

В одном из подъездов пиротехника в клочья разнесла мусороприемник. Жильцы намерены подсчитать сумму нанесенного ущерба, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

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