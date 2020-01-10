США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями США, которые передали ему важные данные по авиакатастрофе в Иране, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководителем посольства на Украине Кристиной Квин», – написал Пристайко в Twitter.

Он добавил, что полученная информация будет обработана украинскими специалистами.

Кроме того, по словам Пристайко, в 15.00 (16.00 мск) ожидается разговор Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео.

Ранее СМИ со ссылкой на данные американской разведки сообщили, что украинский Boeing якобы был сбит «двумя иранскими ракетами ПВО». Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что версия о попадании ракеты в украинский Boeing в Иране не исключается, но, отметил он, в настоящее время эти предположения не подтверждены.

В Тегеране обвинения в свой адрес называют необоснованными.

Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов, характер падения украинского авиалайнера Boeing 737 говорит о том, что наиболее вероятна техническая причина катастрофы.

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