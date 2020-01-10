Летевший из Москвы самолет совершил жесткую посадку в Анталье

Самолет российской компании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Москвы, совершил жесткую посадку в Анталье.
Об этом информирует ТАСС.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Оказалась на работу мозга неблагоприятного влияют многие жидкости. Так, например, сладкие соки, лимонады и даже квас могут спровоцировать болезнь Альцгеймера. Причиной этому служит высокое содержание глюкозы и сахарозы. Если регулярно потреблять эти напитки, то ответственная за память область коры больших полушарий сильно пострадает. Почти такое же влияние на работу мозга оказывает алкоголь. Он действует как […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Может не выдержать: тяжело больного Порошенко крепко приложили / 26 декабря
- Названа безопасная доля алкоголя для обоих полов / 28 ноября
- Актрису Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств / 31 декабря
- Мария Миронова и Клим Шипенко на открытии недели российского кино в Лондоне / 25 ноября
- В России повысили минимальные цены на водку и коньяк / 22 декабря
- Ученые установили связь между прерывистым сном и развитием атеросклероза / 8 января
- Совести нет: под Москвой пенсионерку усадили на пол в общественном транспорте / 27 ноября
- Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост порадовала поклонников стройными ногами на капоте Rolls-Royce / 6 января