Медики рассказали о возможных причинах частого появления синяков

Медики рассказали о вероятных причинах частого возникновения синяков. Как последствие ушиба явление не вызывает особой тревоги, но иногда это может быть признаком какого-либо нарушения в организме или даже серьезного заболевания.

Даже незначительная нехватка витамина С, утверждают исследователи University of Michigan, повышает хрупкость и разрыв капилляров, что и приводит к образованию пятен синего цвета на теле. Их внезапное и необъяснимое появление может быть вызвано заболеваниями крови, при которых изменяется процесс её сворачивания. При тяжелом наследственном заболевании гемофилии основными проявлениями и являются кровоизлияния в мышцы, суставы и внутренние органы. Лейкемия, или рак крови, в своей симптоматике содержит трудное заживление ран, легкую повреждаемость кожи и внезапное появление синяков. Похожие на них пигментные пятна могут возникать и при сахарном диабете, когда нарушается резистентность к инсулину. Чаще всего они появляются в местах соприкосновения двух поверхностей кожи: в области подмышек, в паху, локтевом сгибе.

Потеря защитного слоя жира, истончение кожи, наблюдаемые с возрастом, также делают её особенно уязвимой. У пожилых людей синяки возникают гораздо чаще. Однако в любом возрасте человек может сам вызвать их появление чрезмерным физическим напряжением или долгим пребыванием на солнце. Иногда причиной возникновения пятен становятся лекарственные препараты, влияющие на свертываемость крови.

Исключив из списка причин травмы и болезни, следует обратить внимание на питание. Решить проблему помогают продукты, богатые флавонидами. Это чеснок, лук, темного цвета зелень или ягоды ежевики.

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