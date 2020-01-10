Президент самопровозглашенной Абхазии отказался уходить в отставку, оппозиция завладела оружием

Президент самопровозглашенной Абхазии отказался уходить в отставку. Рауль Хаджимба сказал, что выполняет обязанности, данные ему Конституцией. Ранее он опубликовал заявление, в котором призвал граждан республики не поддаваться на провокации, и, в случае необходимости, обещал ввести режим чрезвычайного положения. Силовые структуры уже переведены на усиленный режим несения службы.

Накануне в республике начались массовые протесты с требованием новых выборов, парламент принял постановление с призывом к президенту Раулю Хаджимбе подать в отставку.

Секретарь Совета Безопасности республики Мухаммед Килба сообщил, что оппозиционеры захватили здание администрации президента Абхазии, вскрыли оружейные комнаты государственной службы охраны (ГСО) и завладели оружием.

Он также добавил, что властями «будут приложены всевозможные усилия для того, чтобы захватившие администрацию президента покинули здание».

9 января в самопровозглашенной Абхазии начались массовые протесты с требованием новых выборов. Несколько сотен митингующих собрались в центре Сухума, выломали дверь здания администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы и взяли учреждение штурмом.

Они потребовали отмены результатов президентских выборов, которые прошли в сентябре. На них с перевесом в полтора процента голосов победил действующий президент республики. Его соперник, оппозиционер Алхас Квиниция, заявил, что не признает победу Хаджимбы и будет оспаривать результаты подсчета голосов. Суд иск отклонил. 9 января это решение должно было оспариваться в Верховном суде республики, но заседание перенесли на неопределенный срок.

Еще один организатор протестов Ахра Авидзба заявил, что акция 9 января в Сухуме была связана с тем, что сотрудник охраны Хаджимбы оказался одним из трех задержанных по подозрению в громком убийстве, совершенном в ноябре 2019 года. Тогда неизвестные в масках открыли стрельбу по посетителям ресторана «Сан-Ремо», в результате чего были убиты два криминальных авторитета – Алхас Авидзба и Астамур Шамба, а также получила ранения официантка Доминика Акиртава, которая позднее умерла в больнице. После убийства своих постов лишились глава МВД Абхазии Гарри Аршба и генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба. В декабре в Абхазии уже проходили протесты, участники которых обвиняли Аршбу в причастности к расстрелу.

Абхазия, сепаратистский регион Грузии, провозгласила независимость после войны с Грузией в 1993 году. Россия последовательно поддерживала сепаратистские настроения в Абхазии, а в 2008 году после пятидневной российско-грузинской войны признала ее независимость. Грузия считает сепаратистские Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, и обвиняет РФ в нарушении территориальной целостности страны и аннексии ее территории. В то же время Россия оказывает большую помощь самопровозглашенной республике и по официальным, и по неофициальным каналам, а также дала паспорта порядка 90% ее жителей.

В конце августа – начале сентября 2019 года в Абхазии прошли выборы президента региона. Во второй тур вышли действующий глава республики Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхас Квициния, победителем был объявлен Хаджимба. Но сторонники оппозиции утверждают, что Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют проведения новых выборов.

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