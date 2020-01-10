На акции против абортов жители Хабаровска выложат лампадами восьминедельный эмбрион

10.01.2020, 13:59, Новости дня

Епархия Хабаровска проводит акцию против абортов – возле Спасо-Преображенского кафедрального собора верующие выложат лампадами изображение восьминедельного эмбриона.

На официальном портале Приамурской митрополии говорится, что таким способом жители хотят донести информацию, что «дети в утробе матери – это такие же дети. Они имеют право на жизнь и рождение». 

 

18 октября прошлого года на Всемирном русском народном соборе глава РПЦ патриарх Кирилл еще раз выступил за запрет абортов в России (эту идею РПЦ продвигает с 2016 года) и сравнил эту операцию с языческими жертвоприношениями. Ранее Кирилл сравнивал аборты с наркоманией.

«Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений, – заявил он в октябре. – Наши далекие предки, не просвещенные светом Христовой истины, полагали, что могут обрести нечто ценное, решить ту или иную материальную проблему, взамен пожертвовав жизнью кого-то из своих близких».

 

20 ноября прошлого года в Минздраве Самарской области заявили, что убедили частные клиники Самарской области отказаться от абортов.
В августе 2018 года региональные минздравы и администрации роддомов в ряде российских субъектов объявили временный мораторий на проведение операций по прерыванию беременности. Временный запрет объяснили участием в акции «Подари мне жизнь!», которую проводит Фонд социально-культурных инициатив (возглавляет фонд супруга премьера Светлана Медведева).
11 января 2017 года по инициативе региональной епархии и местного департамента здравоохранения запретили делать аборты. Акция получила название «День тишины» и была приурочена «к памяти Вифлеемских младенцев, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося Богомладенца». 



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