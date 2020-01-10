Цукерберг описал мир с миллениалами у власти

Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, какие изменения ждут мир в ближайшее десятилетие. В частности, по его словам, в 2020-е годы молодое поколение должно получить большее влияние.
На своей странице в социальной сети Цукерберг отметил, что в настоящее время предпринимается недостаточно усилий для проблем, с которыми сталкивается молодое поколение – от климатических изменений до огромных расходов на образование, жилье и здравоохранение.
Ситуация, считает он, будет меняться по мере того, как миллениалы будут получать возможность голосовать.
Цукерберг уверен, что к концу этого десятилетия миллениалы получат больше власти, встанут во главе многих институтов, что позволит им заниматься решением проблем с более долгосрочными перспективами.
Также Цукерберг считает, что благодаря социальным платформам постепенно будут восстанавливаться небольшие сообщества людей, в которых они будут чувствовать близость и находить для себя нишу. Кроме того, технологии виртуальной реальности помогут людям жить там, где им хочется, без необходимости переезжать в крупные города в поисках работы.
Кроме того, по его словам, будет активно развиваться малый бизнес, который уже сейчас получил возможность за небольшую плату создавать страницы в социальных сетях и напрямую общаться с покупателями, что ранее было доступно только крупным компаниям.
Ранее поколению миллениалов предрекли безработицу и быструю смерть.
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