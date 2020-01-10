Пропавший Гобозов из «Дома-2» живет в трущобе с молоденьким мальчиком

Но оказалось, что все это время Саша прятался в одном из спальных районов Москвы около метро Шоссе Энтузиастов. Он снял квартиру в панельной пятиэтажке, причем жил там с молоденьким мальчиком – сыном своей очередной подруги.

Несмотря на звездный статус, Гобозов сам ходит в расположенный неподалеку продуктовый магазин. «Очень вежливый и воспитанный, всегда здоровается, – говорят про него продавцы. – Кроме сока и сладостей ничего не покупает. Алкоголь даже в руки не берет! Он тут чуть больше месяца».

Правда, местные жители не верят, что в такой трущобе может жить знаменитый телегерой. «Да вы что, негоже звезда в таком полуразрушенном доме жить, – цитирует одну из обитательниц «хрущобы» журнал «Мир реалити-шоу «Дом-2».

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Публикация от Александр Гобозов (@aleksandr.gobozov) 14 Июл 2019 в 6:56 PDT

Говорят, что мама Гобозова уже простила его за то, что он заставил всех нервничать. «Он с нами не выходил на связь, потому что есть такое слово детское – разобиделся. Он просто отчаялся, что остался один, никого рядом нет. С Сашей все нормально», – уверяет Гобозова-старшая.

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