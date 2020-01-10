Учебный запуск ракет «Кинжал» попал на видео

Запуск аэробаллистической ракеты проводился с истребителя МиГ-31К. Съемку вели из кабины другого самолета. Снаряд способен в десять раз превышать скорость звука и маневрировать в течение всего пути. Дальность полета может достигать двух тысяч километров.

За ходом учений лично наблюдал президент России Владимир Путин. Всего в маневрах было задействовано более 50 кораблей и около 40 летательных аппаратов, сообщает ТВ Центр.

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