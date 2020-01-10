Могилевская, Матвиенко, Тayanna, Гайтана и Jerry Heil выступят на благотворительном концерте для восстановления дома Леонтовича

В Киеве на благотворительном концерте соберут средства на восстановление дома композитора Николая Леонтовича. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба PR Batteries.

«Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка». Ежегодно по всему миру звучат строки известной украинской рождественской песни в аранжировке композитора Николая Леонтовича. Композиция «Щедрик», или Carol of the Bells, объединила миллиарды людей и стала настоящим гимном Рождества на всех континентах. 23 января в Freedom Hall состоится большой благотворительный концерт для спасения от разрушения уникального объекта культурного наследия – дома Николая Леонтовича», – говорится в анонсе мероприятия.

На концерте выступят певицы Наталья Могилевская, Тоня Матвиенко, Тayanna, Jerry Heil, Viktoria Vasalati, Анна Буткевич, Гайтана, певец Дэвид Аксельрод.

Средства, полученные от проведения мероприятия, потратят на восстановление заброшенного дома семьи композитора в селе Шершни Винницкой области. Благотворительную инициативу также поддержат своими выступлениями хор «Щедрик» и скрипач-виртуоз Илья Бондаренко.

Во время мероприятия состоится благотворительный аукцион. Свои лоты уже предоставили дизайнер Юлия Магдыч, художники Александр Ройтбурд, Олег Тистол, Дарья Момот, Николай Маценко, Марк Гейко.

Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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