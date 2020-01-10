Саакашвили: Украина – не мальчик для битья, самолеты которой можно сбивать безнаказанно

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook заявил, что «иранцы откровенно врут» говоря, что самолет пытался вернуться в аэропорт Тегерана.

«Совершенно отвратительно то, как ведут себя иранские власти относительно фактов об украинском самолете. Сначала они сказали, что черные ящики повреждены и поэтому их нельзя полностью расшифровать – это уже выглядит как сокрытие правды. При этом они заявили, что самолет пытался вернуться в аэропорт Тегерана, что он не вышел на связь с диспетчером, но, по их мнению, он возвращался обратно», – написал Саакашвили.

Экс-президент Грузии задается вопросом: каким образом иранцы узнали, что пилот возвращается назад, если тот не выходил на связь с диспетчером?

«Любой человек, который в этом разбирается, скажет вам, что если у самолета загорается двигатель, то пилот прежде всего об этом сообщает диспетчеру. Если самолет возвращается в аэропорт, пилот в первую очередь сообщает об этом диспетчеру, он просто не может вернуться не сообщив», – пишет Саакашвили.

Бывший глава Одесской облгосадминистрации считает, что представители Ирана «откровенно врут».

«Слава Богу, к этому подключился президент [США Дональд] Трамп и премьер-министр [Канады Джастин] Трюдо. Украина должна до конца отстоять свою правду. Украина – не мальчик для битья, самолеты которой можно сбивать безнаказанно. Мы как минимум должны поднять эту тему очень высоко и заставить иранское правительство платить за их трагическую, надеюсь, просто ошибку и в том числе за ложь, которая появилась после этой «ошибки», – резюмировал политик.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса «Тор» российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». По информации американских СМИ, ракет было две.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух».

В Иране назвали такую верси ложью, отметив, что эта информация является частью «психологических операций США».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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