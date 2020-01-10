В Германии назвали темы для обсуждения на встрече Путина и Меркель

На встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Москве может обсуждаться тема обострения отношений между США и Ираном, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
«Очевидно, что наряду с целым рядом других тем также напряженность в отношениях между США и Ираном может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гибель командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани не стала причиной предстоящего визита в Россию канцлера Германии Ангелы Меркель.
Меркель посетит Москву с рабочим визитом 11 января. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о главной теме предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
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