Дональд Трамп поздравил Ким Чен Ына с днем рождения

Дональд Трамп поздравил главу Северной Кореи Ким Чен Ына с днем рождения. Американский президент передал своему коллеге из КНДР письмо с пожеланиями.

О поздравлении Ким Чен Ына Трампом пояснил Чон Ын Ен, являющийся советником по нацбезопасности Южной Кореи. По его словам, в день рождения главы КНДР у него была встреча с Дональдом Трампом, в ходе которой американский президент передал письмо, попросив доставить его лично руководителю Северной Кореи.

«Трамп заявил, что в письме имеются поздравления для главы КНДР с днем рождения. Я должен был передать их лично Ким Чен Ыну. В итоге пришлось попросить коллег из Северной Кореи отдать письмо главе, так как на это просто не было времени. Не знаю, прочитал ли Ким Чен Ын слова американского президента», — пояснил Чон Ын Ен.

Главе Северной Кореи 8 января исполнилось 36 лет. За неделю до этого Ким Чен Ын заявлял, что страна готовится презентовать новый вид стратегического вооружения. По его словам, США сохраняют враждебные настроения в отношении КНДР, из-за чего государство должно быть готово к отражению военной агрессии. Трамп в декабре 2019 года заявлял: Северная Корея рискует «потерять все» в случае осложнения отношений с американским правительством.

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