Ученые: Лунное затмение 10 января в древности называли «волчьим»

10.01.2020, 13:47, Разное

Ученые рассказали, что лунное затмение 10 января в древности называли «волчьим». Предполагалось, что именно в это время голодные волки особенно активно воют на полный спутник Земли.
В наступившем 2020 году ожидается 4 астрономических явления, при которых Луна попадает в её тень, но только частично. Первое наступит после 22 часов по времени в Москве. После январского, или «волчьего», следующие два будут наблюдаться уже летом — 5 числа в июне и июле, а последнее —осенью 30 ноября, однако его москвичи не смогут увидеть.

Одно из двух солнечных «чудес», когда тень уже от Луны возникает на поверхности Земли, произойдет 23 июня. Его называют кольцеобразным, на территории РФ оно будет наблюдаться — в отличие от полного затмения солнца, которое произойдет 14 декабря.



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