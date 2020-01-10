Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась в Канаду к восьмимесячному сыну Арчи после того, как вместе с супругом объявила о решении выйти из числа высокопоставленных членов королевской семьи и стать финансово независимыми.
Как сообщили источники Daily Mail, до этого пара провела семь недель на каникулах в Ванкувере и Маркл не планировала надолго возвращаться в Лондон. Во время поездки родителей в Лондон Арчи оставался в Канаде с няней и близкой подругой Меган.
Герцогиня Сассекская вылетела из Лондона в Канаду всего через несколько часов после того, как пара сообщила о своем решении жить самостоятельно. Издание утверждает, что в обозримом будущем Маркл, вероятно, не планирует возвращаться в Великобританию.
По данным Daily Mail, Гарри планировал последовать за женой в Канаду, но остался в Британии, так как на следующей неделе ему нужно принять участие в мероприятии.
В четверг стало известно о намерении герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми от королевского дома и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке. Заявление Гарри и Меган немедленно стало новостью номер один в Великобритании. Музей мадам Тюссо в Лондоне убрал фигуры герцогов из экспозиции, посвященной королевской семье, а многие газеты осудили их решение, особенно отметив, что пара не проконсультировалась предварительно с Ее Величеством. Как сообщила The Times, решение внука оказалось неприятным сюрпризом для королевы.
Сам Гарри давно не скрывает, что высокий статус его тяготит, особенно после гибели матери, принцессы Дианы, погибшей в результате преследования папарацци.
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