У Крымского моста произошло серьезное ЧП после запуска поездов

Прогуливавшиеся по бульвару Пионеров 9 января жители Керчи

стали свидетелями серьезной аварии. В акватории местного порта, который

находится в считаных километрах от Крымского моста, сухогруз сел на мель.

Журналисты портала KERCH.COM.RU выяснили, что сухогруз ночевал

в порту Камыш-Бурун. Утром судно направилось к Керченскому проливу. Однако до

Крымского моста сухогруз не добрался: команда взяла правее фарватера и судно

село на мель.

Вызволил сухогруз из западни подоспевший буксир. Повреждений

судно не получило. Как сообщают очевидцы, операция у Крымскому моста заняла не

больше часа.

Керчане активно обсуждают произошедшее в социальных сетях.

«Украинский сухогруз, наверное. Только им мешает мост», – написал

пользователь «ВКонтакте» Антон С.

Подобные происшествия уже случались недалеко от Крымского

моста. Так, в марте прошлого года сел на мель балкер Maryland под флагом

Либерии. Судно частично преградило проход судов по Керчь-Еникальскому каналу.

Напомним, 23 декабря президент Владимир Путин запустил

железнодорожное сообщение через Крымский мост. Глава государства первым проехал

по полностью готовой переправе. Вскоре на маршрут вышли поезда из

Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь.

Планируется, что в дальнейшем через Крымский мост будут

открыты новые железнодорожные маршруты. Поезда свяжут полуостров с городами

Поволжья, Урала, Сибири.

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