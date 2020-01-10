У Крымского моста произошло серьезное ЧП после запуска поездов

Прогуливавшиеся по бульвару Пионеров 9 января жители Керчи
стали свидетелями серьезной аварии. В акватории местного порта, который
находится в считаных километрах от Крымского моста, сухогруз сел на мель.
Журналисты портала KERCH.COM.RU выяснили, что сухогруз ночевал
в порту Камыш-Бурун. Утром судно направилось к Керченскому проливу. Однако до
Крымского моста сухогруз не добрался: команда взяла правее фарватера и судно
село на мель.
Вызволил сухогруз из западни подоспевший буксир. Повреждений
судно не получило. Как сообщают очевидцы, операция у Крымскому моста заняла не
больше часа.
Керчане активно обсуждают произошедшее в социальных сетях.
«Украинский сухогруз, наверное. Только им мешает мост», – написал
пользователь «ВКонтакте» Антон С.
Подобные происшествия уже случались недалеко от Крымского
моста. Так, в марте прошлого года сел на мель балкер Maryland под флагом
Либерии. Судно частично преградило проход судов по Керчь-Еникальскому каналу.
Напомним, 23 декабря президент Владимир Путин запустил
железнодорожное сообщение через Крымский мост. Глава государства первым проехал
по полностью готовой переправе. Вскоре на маршрут вышли поезда из
Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь.
Планируется, что в дальнейшем через Крымский мост будут
открыты новые железнодорожные маршруты. Поезда свяжут полуостров с городами
Поволжья, Урала, Сибири.
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