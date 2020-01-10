Через Украину проехал первый контейнерный поезд из Китая в ЕС

Первый контейнерный поезд по маршруту из китайского города Сиань к польскому Славкуву проехал транзитом через Украину. Об этом 9 января сообщил глава правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов в Facebook.
Поезд двигался по территории Украины 39 часов и 54 минуты. Всего он был в пути 12 дней.
«Впервые поезд ехал по широким путям LHS без перегрузки на границе. Встречали его коллеги в польском Славкуве. Маршрут Китай – ЕС транзитом по Украине является надежным, дешевым и удобным для всех участников логистической цепи. А этот поезд – хороший знак и первая важная ласточка в организации масштабных проектов с Китаем и Средней Азией для «Укрзалізниці», – написал Кравцов.
Он добавил, что широкие пути, которые эксплуатируются «Укрзалізницею», являются наиболее протяженными на Западе.
«С 2008 года ежегодно объем транзитных перевозок Украины падает. Транзит из Китая в страны ЕС имеет ряд искусственных преград с политической окраской. Это вопрос не бизнеса, а геополитики. Но со своей стороны УЗ – максимально надежный партнер для транзита. Поэтому предлагаем альтернативные и выгодные маршруты», – подчеркнул Кравцов.
Транзит повертається. З символізмом в новому році. 39 годин і 54 хвилини територією України їхав перший контейнерний…
Posted by Євген Кравцов on Neljapäev, 9. jaanuar 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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