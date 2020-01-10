Через Украину проехал первый контейнерный поезд из Китая в ЕС

10.01.2020, 13:42, Новости дня

Первый контейнерный поезд по маршруту из китайского города Сиань к польскому Славкуву проехал транзитом через Украину. Об этом 9 января сообщил глава правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов в Facebook.

Поезд двигался по территории Украины 39 часов и 54 минуты. Всего он был в пути 12 дней.

«Впервые поезд ехал по широким путям LHS без перегрузки на границе. Встречали его коллеги в польском Славкуве. Маршрут Китай – ЕС транзитом по Украине является надежным, дешевым и удобным для всех участников логистической цепи. А этот поезд – хороший знак и первая важная ласточка в организации масштабных проектов с Китаем и Средней Азией для «Укрзалізниці», – написал Кравцов.

Он добавил, что широкие пути, которые эксплуатируются «Укрзалізницею», являются наиболее протяженными на Западе.

«С 2008 года ежегодно объем транзитных перевозок Украины падает. Транзит из Китая в страны ЕС имеет ряд искусственных преград с политической окраской. Это вопрос не бизнеса, а геополитики. Но со своей стороны УЗ – максимально надежный партнер для транзита. Поэтому предлагаем альтернативные и выгодные маршруты», – подчеркнул Кравцов.

Транзит повертається. З символізмом в новому році. 39 годин і 54 хвилини територією України їхав перший контейнерний…

Posted by Євген Кравцов on Neljapäev, 9. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Руководство Украины получило от представителей США важные данные о крушении самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом 10 января в Twitter рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко. «Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности, с руководителем посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика