Из ФСБ уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке

Из центрального аппарата ФСБ уволены 16 сотрудников отдела «П», причастные к съемке расстрела на Лубянке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

В свою очередь, Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что уволены пять сотрудников центрального аппарата. «Были уволены не рядовые сотрудники, не какие-то майоры, а силовики с хорошими должностями. Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ», — рассказал собеседник издания.

Стрельба у здания ФСБ в Москве началась 19 декабря вечером. Изначально сообщалось, что стрельбу из автомата Калашникова открыли в приемной ФСБ. Агентство «Москва» со ссылкой на официальный комментарий ФСБ сообщило, что стрелявших было трое, однако позднее аннулировало новость.

ЦОС ФСБ сообщил, что стрелявший был один, он убит.

Правоохранительные органы установили личность стрелка. Это 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ряд предустановленных на смартфонах программ может шпионить за владельцами устройств без их ведома. Эту «брешь» обнаружили специалисты организации Privacy International, передает телеканал «Царьград». Программы могут тайно включить микрофон или даже видеокамеру, записывая происходящее и, возможно, передавая информацию третьим лицам. Кроме того, они могут отслеживать местоположение хозяина. При этом пользователи не могут удалить эти приложения с […]