«В Абхазии прямая демократия: когда люди пассионарны и им что-то очень сильно не нравится, они просто штурмуют здание администрации президента» — кавказовед о конфликте в Абхазии

Председатель Совета безопасности Абхазии Мухаммад Килба заявил, что протестующие разграбили оружейную комнату в администрации президента.

Накануне протестующие, требуя отставки главы государства Рауля Хаджимы, ворвались в его администрацию. После экстренного заседания Совбеза Хаджимба заявил, что силовые структуры перевели на усиленный режим, а в случае необходимости он введет в республике чрезвычайное положение.

Старший научный сотрудник центра глобальных проблем Института международных исследований МГИМО (У) МИД России Алексей Токарев в разговоре с The Insider отметил, что ситуацию вряд ли можно назвать нормальной, но, учитывая традиции абхазской демократии, нельзя назвать это и вооруженным конфликтом.

Причина этих протестов достаточно очевидна — это специфика абхазской демократии. Причем я бы не брал это слово в кавычки, потому что — да, есть высокий уровень клановости и коррупции, — но во многом в Абхазии предполагается наличие прямой демократии: когда люди очень пассионарны, и, если им что-то очень сильно не нравится и уровень легитимности власти падает на минимум, они просто выходят на улицы без оружия и штурмуют здание администрации президента. И вообще в Абхазии народный сход — это один из институтов этой самой прямой демократии.

То есть нельзя сказать, что это либеральная демократия, но это демократия, в которой есть понятие политической конкуренции и прямого правления народа. Но, повторюсь, с уровнем верховенства права там сложно.

Причина протеста в том, что президент Хаджимба выиграл с совершенно незначительным перевесом в чуть больше 1000 голосов. И сторонники Квициния, оппозиционера, который соревновался с ним на выборах, в качестве причины предъявляют то, что больше людей проголосовало за Квициния + против всех, чем за Рауля Хаджимбу. Повод для протестов — это расстрел в сухумском кафе. По слухам, это были криминальные авторитеты. И по слухам же, в этом расстреле участвовал один из охранников Хаджимбы. Повторюсь, это слухи.

Что касается фактов, лидер протеста Ахра Авидзба был в последние годы более известен по участию в конфликтах на Донбассе, он возглавлял бригаду «Пятнашка».

Что касается того, уйдет президент в отставку или не уйдет. В России есть такое мнение об Абхазии, что она полностью управляется Кремлем и конкретным подразделением, которое отвечает за Абхазию, Южную Осетию и неформально за Донбасс. Но это не так, потому что во всех непризнанных государствах, патрулируемых Россией, — в Приднестровье, в Абхазии и Южной Осетии — случались выборы президентов, когда побеждал кандидат, который официальной Москвой не поддерживался. При этом внутриполитическая ситуация такова, что ориентация на Россию все равно остается, кто бы ни пришел к власти.

Сейчас официальная Москва неформально Хаджимбу поддерживает и поддерживала до этого, хотя на официальном уровне МИД заявил, что это внутреннее дело Абхазии, и «мы не будем вмешиваться».

Протестующие захватили, по сведениям главы Совбеза, оружейную комнату в президентском дворце. И теперь якобы у них на руках есть оружие. Но Абхазия — такая страна, где у многих на руках есть оружие. И это не какое-то большое событие. Просто уровень внутренних договоренностей предполагает, что оружие сейчас не применяется ни силовиками, что важно, ни протестующими.

Насколько бы странным нам это ни казалось (сломаны двери, выбиты окна, в целом, это похоже на попытку государственного переворота), но для Абхазии с ее традициями это не вооруженный конфликт. Нельзя сказать, что это нормально, но пока еще возможность мирного разрешения ситуации сохраняется.

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