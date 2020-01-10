Мнение: Зимний Оман похож на обман

Если хотите узнать как на самом деле правители относятся к стране и народу – узнайте где и как они отдыхают от «трудов праведных на благо Родины», тем более – «воюющей».

В сериале для хохлохов «Слуга народа» президент Голобородько как-то не «святкував свята» в Персидском заливе за скромные четыре «штуки евриков» в сутки. Зато Зеленский, став главой нищей и главнокомандующим «воюющей» страны, оттягивался в оманском отеле «Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel» (пока в Заливе тихо было) в новогодне-рождественском угаре. Или он там по заданию другого клоуна — Трампа Иран окружал?

Для хохлохов, разумеется, пиарилась официальная зе-версия: «глава державы отдых совмещает с работой: встречается с чиновниками и представителями бизнеса, обсуждая с ними привлечение инвестиций из Омана в Украину». Это тот «великий инвестор в Украину», чье торгово-экономическое сотрудничество стремится к статпогрешности.

И много Зеля напривлекал, суточные хотя бы отбил? Кстати, на правительственных сайтах Омана о переговорах с украинским президентом ни одной арабской вязи. Или Зе надеялся на «зеленое чудо» от оманского «Старика Хоттабыча»? Дернет тот волосок, шепнет «трах-тибитох» и все на Украине разом «трах-тибитохнится»?

Восток, ведь: «Дело тонкое, Зеленюха«. Но не важно сие, а вот сие шедеврально: осталось хохлорату Украины «труженика» Зелю обнять и плакать от умиления.

«Мальдивский главком» и тот честнее был – «гулеванил» на свои, честно украденные на паях со свинарчуками под мантры о «российской агрессии». Теперь, после пятилетки президентства в «воюющей» стране, олигарх может себе позволить, плюя на всякие «зеленые» расследования (очередной фейк для хохлохов), на борту яхты «Katina» (аренда более 51 тысячи долларов в сутки) «тусоваться» в самом роскошном мировом центре отдыха – у искусственного островка Иден. Выгодное это дельце, оказывается, – «российская агрессия».

Их общий министр внутренних дел Арсен, тоже олигарх и тоже «парень честный» — честно построил «хатынку» в Сорренто и честно оттягивается с видом на Везувий. Так кто же остался сражаться с «агрессором»? Наверняка хотя бы СБУ бдит! Но что это? Ее глава Ваня Баканов «гуле-ванит-куршавелит» в Альпах. Украинский «лыцарь» плаща и кинжала «тусит» на самом дорогом горно-лыжном курорте мира. А как же «родные Карпаты»?

Выходит в «военное» время: главком греется на чужом песочке, министр внутренних дел «нирванит» под чужим вулканом, глава СБУ катается в чужих горах, так кто же на «своем» фронте защищать «нэньку» остался? Как кто? Да все те же – хохлохи.

Да уж, хохлохи они такие лохи, а российская агрессия такая гибридная — гибридная… Правителям Украины остается только фужеры подставлять: «Лей, агрессор, не жалей»!

Источник: Конт

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