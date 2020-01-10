Мнение: Зеленский не исключает версию о попадании ракеты в украинский Boeing-737

Версия о попадании ракеты в украинский Boeing в Иране не исключается, но она пока не подтверждена. Об этом заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
«Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной», — заявил он в Telegram-канале.
Президент подчеркнул, что, учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, Киев призывает всех международных партнеров, прежде всего США, Канаду и Великобританию, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин.
Зеленский также сообщил, что в Иране в пятницу продолжает работу комиссия по расследованию причин катастрофы самолета и что представители Киева вовлечены в этот процесс. «Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями», — сообщил он.
Подробности на ТАСС
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Источник: Конт
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