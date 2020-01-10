Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Нижневартовске

10.01.2020, 13:37, Разное

Самолет, летевший из Москвы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий. «Рейс «Аэрофлота» ушел на запасной аэродром в Нижневартовск. Сложные метеоусловия: сильный порывистый боковой ветер», – цитирует пресс-службу аэропорта Нового Уренгоя RT. Стоит отметить, что ранее в Екатеринбурге три самолета не смогли приземлиться из-за ухудшения погоды.



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