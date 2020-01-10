Елизавета Арзамасова обнажила свою душу

По словам артистки, больше всего ее вдохновляет общение с пенсионерами. Она регулярно посещает дома престарелых, помогает старикам. «Мы все время ищем что-то во внешнем, чем бы вдохновиться… Передачей, интервью, красотой, которая окружает нас. Людьми, общением… А они в себе находят этот ресурс и этим живут», – объяснила свою позицию Елизавета.
В отношении работы у Арзамасовой тоже сформировалась уверенная позиция. Она утверждает, что сейчас совершенно не строит планов на будущее – наслаждается моментом «здесь и сейчас». Менять актерскую профессию на продюсерскую пока не планирует. Тем не менее, с удовольствием применяет на практике знания, полученные в институте.
«Передо мной не стоит каких-то конкретных задач — вы знаете, так, в целом, глобально», – призналась звезда.
Также Елизавета отметила, что старается не мечтать о чем-то конкретном. В том числе, и о какой-то конкретной роли, сообщает RT.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Я такой везунчик в этом плане — вообще, в принципе. Иногда у меня просто появляются такие возможности, к примеру, воплощения своих проектов, о которых я какое-то время назад не могла даже мечтать. Вообще не предполагала, что это возможно», – поделилась знаменитость.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Владимир Путин сообщил, что полноценное движение грузовых составов по Крымскому мосту откроют 1 июля 2020 года. «С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров (по Крымскому мосту)», – сказал глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Напомним, 23 декабря 2019 года Владимир Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Архиепископ Климент пожаловался на проверки СБУ на админгранице с Крымом / 11 декабря
- На Донбассе украинский военный получил боевую травму / 27 ноября
- Нападение с ножом в пригороде Парижа расследует антитеррористическая прокуратура / 5 января
- Диетолог рассказала о пользе майонеза / 26 декабря
- Сенат Чехии проголосовал за появление «Дня памяти жертв вторжения» 1968 года / 5 декабря
- Лавров призвал ООН пресекать попытки блокировать работу конституционного комитета Сирии / 25 ноября
- В заявлении Журовой об умоляющих повысить пенсионный возраст стариках увидели опасный знак / 10 декабря
- Умерла легендарная советская разведчица Гоар Вартанян / 25 ноября