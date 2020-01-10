Елизавета Арзамасова обнажила свою душу

По словам артистки, больше всего ее вдохновляет общение с пенсионерами. Она регулярно посещает дома престарелых, помогает старикам. «Мы все время ищем что-то во внешнем, чем бы вдохновиться… Передачей, интервью, красотой, которая окружает нас. Людьми, общением… А они в себе находят этот ресурс и этим живут», – объяснила свою позицию Елизавета.

В отношении работы у Арзамасовой тоже сформировалась уверенная позиция. Она утверждает, что сейчас совершенно не строит планов на будущее – наслаждается моментом «здесь и сейчас». Менять актерскую профессию на продюсерскую пока не планирует. Тем не менее, с удовольствием применяет на практике знания, полученные в институте.

«Передо мной не стоит каких-то конкретных задач — вы знаете, так, в целом, глобально», – призналась звезда.

Также Елизавета отметила, что старается не мечтать о чем-то конкретном. В том числе, и о какой-то конкретной роли, сообщает RT.

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Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) 5 Янв 2020 в 11:15 PST

«Я такой везунчик в этом плане — вообще, в принципе. Иногда у меня просто появляются такие возможности, к примеру, воплощения своих проектов, о которых я какое-то время назад не могла даже мечтать. Вообще не предполагала, что это возможно», – поделилась знаменитость.

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