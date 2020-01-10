Google попросили изменить политику предустановки приложений на смартфоны

10.01.2020, 13:37, Новости дня

Свыше 50 международных правозащитных организаций, в том числе Privacy International, направили открытое письмо гендиректору Alphabet Inc. Сундару Пичаю, попросив принять меры против использования предустановленного программного обеспечения на устройствах Android.

Авторы письма отмечают, что гаджеты на платформе Android содержат предустановленные приложения, которые невозможно удалить. Это, по мнению правозащитников, может сделать пользователей уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без их ведома или согласия.

«Конфиденциальность не может быть роскошью, предлагаемой только тем людям, которые могут себе это позволить», – отмечают авторы заявления, пишет «Коммерсант».

По мнению подписавшихся организаций, Google следует разрешить пользователям Android удалять предустановленные приложения. Также разработчики Android должны создать механизм обновления предустановленного ПО и предъявить к ним те же требования, которые предъявляются к приложениям из магазина Google Play.

«Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что эти справедливые и разумные изменения будут иметь огромное значение для миллионов людей во всем мире, которые не должны обменивать свою конфиденциальность и безопасность на доступ к смартфону», – говорится в письме.

В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому на электронную технику будет предварительно устанавливаться отечественное ПО. Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Эксперт Илья Массух заявил газете ВЗГЛЯД, что закон о предустановке отечественного ПО не ущемляет ни западные, ни восточные компании.



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