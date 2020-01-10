Мнение: Трагедия украинского «Боинга» в небе над Ираном: Захотят ли нам сказать правду?

10.01.2020, 13:36, Разное

История с катастрофой «Боинга» Международных авиалиний Украины сегодня главная ТОП-тема мировых СМИ. Вопросов здесь пока больше, чем ответов. И чем дальше, тем больше возникает сомнений в том, что все это было лишь трагичной случайностью.

Катастрофа пассажирского лайнера в момент ведения пусть и краткосрочных, но боевых действий уже сама по себе не случайность. Да и, согласитесь, верится в это с трудом. Тем более, что и обстоятельства произошедшего никак не вписываются в данную версию.

Текстовая версия: https://ukraineworld.info/ru/p…

Источник: Конт



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