Мнение: Трагедия украинского «Боинга» в небе над Ираном: Захотят ли нам сказать правду?

История с катастрофой «Боинга» Международных авиалиний Украины сегодня главная ТОП-тема мировых СМИ. Вопросов здесь пока больше, чем ответов. И чем дальше, тем больше возникает сомнений в том, что все это было лишь трагичной случайностью.
Катастрофа пассажирского лайнера в момент ведения пусть и краткосрочных, но боевых действий уже сама по себе не случайность. Да и, согласитесь, верится в это с трудом. Тем более, что и обстоятельства произошедшего никак не вписываются в данную версию.
Текстовая версия: https://ukraineworld.info/ru/p…
Источник: Конт
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