Автоновости: Это новый Volkswagen Polo для России: первые живые фото в Москве

До сих пор мы не представляли, каким будет новое поколение седана Volkswagen Polo для России. Теперь завеса тайны приоткрылась: новый Polo в камуфляже уже засветился на дорогах. И похоже, нас ждет большой сюрприз!

Внимательному пользователю с ником Cadiol удалось сфотографировать в Москве предсерийный образец нового Volkswagen Polo, который, вероятно, готовят для России. Автомобиль с немецкими номерами попытались замаскировать с помощью пленки, но ключевые детали просматриваются даже в таком виде.

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И тут нас ждет первый сюрприз! Посмотрите на профиль автомобиля — перед нами мул с кузовом Skoda Rapid, который получил "маску" в стиле Volkswagen Jetta с LED-оптикой и решеткой характерной формы.

Иначе говоря, похоже, нас ждет максимальная унификация "Поло" и "Рапида" в лучших традициях бейдж-инжиниринга. Сзади хоть и попытались пленкой сымитировать фонари старого Polo, однако очертания новых "рапидоподобных" бумерангов все равно различимы.

Вдобавок принадлежность к Volkswagen выдает плоская крышка багажника с аккуратной горизонтальной линией подштамповки. И разумеется, у мула собственный "фольксвагеновский" рельеф бамперов — спереди довольно агрессивный. А вот интерьер с такого расстояния, к сожалению, рассмотреть не удается.

Если гипотеза об унификации со Skoda Rapid на старой платформе PQ25 верна, то и моторная гамма у двух "бюджетников" будет аналогичной. Под капотом Polo 2020 ожидаем базовый атмфосферник 1,6 л на 90 и 110 л.с., а также турбированный 1,4 л TSI мощностью 125 л.с.. Младший агрегат будет доступен с механикой и 6-ступенчатым автоматом, а турбо — с роботом 7-DSG.

А вот как выглядит новый Skoda Rapid!

О сроках премьеры нового Volkswagen Polo для России пока не сообщалось. Вероятно, автомобиль покажут позднее в 2020 году.

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