Осужденный на 4 года за ДТП с двумя погибшими экс-полицейский через полгода шикарно встретил Новый год на свободе

В Ростовской области разгорается очередной скандал с участием экс-сотрудника МВД.

Жители 170-тысячного Волгодонска (Ростовская область) шокированы распространенными в Интернете фотографиями с празднованиями 2020 года бывшего начальника уголовного розыска Дениса Олейникова. Весной 2019 года его осудили на 3 года 11 месяцев за резонансное ДТП. Этот срок он должен был провести в колонии-поселении. Однако, в социальных сетях появились фото, на которых счастливый Олейников со своей девушкой встречает Новый 2020 год.

27 октября 2018 года Денис Олейников за рулем «Мазды» в Волгодонске выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ, в котором находились три работника пиццерии «Камин», возвращавшиеся со смены. На месте ДТП от полученных травм скончались Николай Колесников и Нина Токарева, а 28-летняя Дарья Кройтор получила множественные травмы.

Бывший начальник угрозыска Денис Олейников пытался скрыться с места ДТП, но был задержан. Очевидцы утверждают, что он был пьян.

Суд приговорил Дениса Олейникова (которого называют сыном бывшего руководителя налоговой инспекции Волгодонска Веры Олейниковой) к 3 годам 11 месяцам отбывания наказания в колонии-поселении и выплате 4 миллионов рублей семьям погибших и пострадавших. Суммарно Олейников был ограничен в свободе чуть более года. Однако, как видно на фото, 2020 год он встретил на свободе с девушкой в шикарной обстановке.

Согласно действующему законодательству получить условно-досрочное освобождение (УДО) можно только в том случае, если выплачено более половины суммы, подлежащей к выплате. Как утверждает «Блокнот Волгодонск» компенсацию от Олейникова никто не получил. Однако он, судя по фото, уже разгуливает на свободе, чем вызвал гнев и ярость общественности.

Полицию Волгодонска давно сотрясают скандалы. Горожане возмущены «делом Сергея Мурашова», которого пытали в полиции и выбили признательные показания. Следственный комитет не может до сих пор не может расследовать – кто же из сотрудников угрозыска пытал Мурашова.

Как считают эксперты, СК намеренно затягивает расследование и пытается вывести за сроки давности. Начальник полиции Волгодонска Юрий Мариненко все это время никак не комментировал преступления, в которых фигурируют сотрудники уголовного розыска.

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