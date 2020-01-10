В супермаркете мужчина со словами «Я – карп» бросился в аквариум

10.01.2020, 13:30, Новости дня

Покупатели в калининградском супермаркете так и не поняли: почему житель захотел поплавать в резервуаре.

В Калининграде накануне произошел курьезный случай. В супермаркет «Виктория» зашел мужчина. Увидев стоящий резервуар с живой рыбой, он прямо в пальто и ботинках полез в аквариум. При этом он кричал: «Я – карп».

Видео со странным покупателем быстро разошлось по соцсетям. Сотрудники магазина пытались сначала убедить мужчину, что никакой он не карп. Потом стали «выуживать» этого «карпа» из емкости.

Ошарашенные посетители подумали, что возомнивший себя карпом либо еще не протрезвел после новогодних праздников, либо шутник.



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