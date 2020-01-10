Экс-главврача больницы в Астрахани наказали за избиение подчиненной

Астраханский областной суд оштрафовал на 5 тыс. рублей бывшего главврача областной детской больницы Игоря Ливинсона за избиение подчиненной, сообщил представитель суда.
По словам представителя суда, еще в конце ноября Ленинский районный суд Астрахани назначил Ливинсону штраф в 20 тыс. рублей по административной, а не уголовной статье о побоях, передает РИА «Новости».
О, этом решении тогда публично не сообщалось. Теперь же выяснилось, что прежнее решение обжаловали, и областной суд поставил точку в этой истории.
«Астраханский областной суд рассмотрел жалобу. Размер штрафа снижен до 5 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу», – сказали в суде.
Напомним, в сентябре минувшего года в СМИ прошла информация о конфликте в Астраханской областной детской больнице имени Силищевой, где главврач Ливинсон «нанес телесные повреждения» заведующей консультативной поликлиникой. Впоследствии Ливинсон уволился, а «Единая Россия» исключила его из своих рядов.
О мотивах драки официально не сообщалось. По информации местных СМИ, конфликт вспыхнул из-за якобы необоснованного увольнения заведующей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Владимир Путин сообщил, что полноценное движение грузовых составов по Крымскому мосту откроют 1 июля 2020 года. «С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров (по Крымскому мосту)», – сказал глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Напомним, 23 декабря 2019 года Владимир Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Кабинет Министров назначил первого заместителя главы Госархстройинспекции / 27 декабря
- В Израиле отмечен рост популярности правых политических сил / 6 декабря
- Путин наградил спасателей за работу после взрыва в жилом доме в Магнитогорске / 31 декабря
- Путин пошутил про украинские танки / 19 декабря
- Уходящий год назван самым теплым в истории / 30 декабря
- Украинский ПЕН-клуб просит Денисову взять под личный контроль ситуацию с нарушениями прав подозреваемых по делу Шеремета / 24 декабря
- Эксперты рассказали об опасности углекислоты / 22 декабря
- Ученые: За импульсивное питание отвечает специфический участок мозга / 15 декабря