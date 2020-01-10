В Вологодской области пенсионер погиб из-за вспыхнувшей печи

10.01.2020, 13:26, Разное

В поселке Вожега Вологодской области во время пожара в частном доме погиб пенсионер. Огнеборцы прибыли на место ЧП через шесть минут, пишет FlashNord. По предварительной версии, к трагедии привела неисправность печного отопления.



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