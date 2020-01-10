Главы МИД и Минобороны Турции посетят Москву 13 января

Министерство иностранных дел РФ подтвердило намерение министров иностранных дел и обороны Турции Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара посетить Москву 13 января.
«Такой визит ожидается», – сказали в МИД, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Ранее в пятницу газета Milliyet сообщила, что министры иностранных дел и обороны Турции Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар отправятся с рабочим визитом в Москву 13 января.
По данным издания, в состав делегации также войдет руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.
Темы предстоящих переговоров на данный момент не уточняются.
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам переговоров 8 января поручили главам МИД и Минобороны продолжить контакты по ливийскому урегулированию. Кроме того, Путин рассказал о том, как РФ видит урегулирование в Ливии.
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