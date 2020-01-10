Алеся Кафельникова показала снимок с женихом Кевином Доделанде

Алеся Кафельникова порадовала своих поклонников в Instagram радостным событием. Модель показала снимок с возлюбленным Кевином Доделанде, за которого она вскоре выйдет замуж.

Сначала дочь теннисиста поделилась с фолловерами свежими кадрами, на них поклонники не могли не заметить новое кольцо на ее безымянном пальце. Вскоре Алеся Кафельникова продемонстрировала сюжет, который подтвердил будущую свадьбу. На запечатленном снимке знаменитость поцеловала своего возлюбленного и сообщила, что бракосочетание назначено на 20 июня. По информации Telegram-канала «Антиглянец», жениха наследницы спортсмена зовут Кевин Доделанде и о нем мало что известно. Избранник звезды не является светским человеком, а его аккаунт в соцсети закрыт.

По слухам, прежний роман мужчины длился примерно 10 лет, а его партнершей оказалась дочь криминального авторитета, с которой должна была состояться свадьба. Однако молодые люди так и не поженились. На данный момент Кафельникова и ее жених отдыхают в Монако.

Молодая модель уже успела пережить много неприятных моментов. Тем не менее, сейчас фанаты надеются, что их кумир будет счастлива. По словам звезды подиумов, она хочет, чтобы отец перестал за нее волноваться.

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Последнее: Алеся Кафельникова порадовала своих поклонников в Instagram радостным событием. Модель показала снимок с возлюбленным Кевином Доделанде, за которого она вскоре выйдет замуж. Сначала дочь теннисиста поделилась с фолловерами свежими кадрами, на них поклонники не могли не заметить новое кольцо на ее безымянном пальце. Вскоре Алеся Кафельникова продемонстрировала сюжет, который подтвердил будущую свадьбу. На запечатленном снимке […]