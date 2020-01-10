24 канал — украинский МИД отреагировал на визит Путина в Крым нотой протеста

МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за визита Владимира Путина в Крым. Как передаёт «Телеканал новин 24», посещение полуострова российским президентом в украинском ведомстве назвали «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Reuters
Министерство иностранных дел Украины передало РФ ноту протеста. Как пишет «Телеканал новин 24», причиной такого шага стал незаконный визит президента РФ Владимира Путина «во временно оккупированный Крым»*.
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина в Крым российской стороне передана нота протеста», — написала пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко.
В ведомстве добавили, что визит Путина в Крым является «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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