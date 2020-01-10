Мнение: Тетка в шоке

Всем привет. Вот тут новости от селебов, так сказать, наших. У футболиста одного, Павла Погребняка, например, жена есть. И вот она вызвала Яндекс такси, загрузила туда дорогие какие-то шмотки — сумки вроде бы, и поехала по своим делам. А он, гад такой, выбросил ее сумки прямо на шоссе. И вот она в возмущении диком — что, мол такое? Да как это? Да знает ли он, почем стоили сумки, которые он выбросил на дорогу? История завязалась такая — разумеется, это только версия! — она сказала ехать туда, а он туда не поехал, не захотел объезжать здание, начал повышать голос и выгонять мадам из машины. Она вроде не выгонялась, так он, злодей, сам выкинул ее сумки — дорогущие сумки!

— Она, конечно, написала жалобу в службу поддержки пусть, мол, извинятся, да и уволят грубияна-водятла. А то мадам до сих пор в шоке.

— Я, конечно, не знаю, что там было. Но у меня есть некоторые мысли. Например, почему это богатеющая тетка ездит на таком дешевом такси? Далее, что там за ссора была? Он не доехал? ну так заплати побольше, и он доедет, куда нужно. Это его работа — ехать, куда надо клиенту. Клиент платит, водила едет. А если клиент платить не хочет, куда уж тут. А есть богатые чрезвычайно жадные люди. Припоминаю случай. Это было несколько лет назад, когда везде торговали с рук. И вот стоит тетка с целой кучей колготок — очень красивые — стразы, рисунки, перья. И вот подходит богатеющая тетка, раз в сто дороже этой торгашки. И хватает сразу кучу колготок. Почем? торгашка говорит цену, дальше начинается скандал. Баба ругает торгашку, срамит, скидывает цену вдвое, и вопит противным голосом. Торгашка говорит — нет, и пытается забрать товар обратно. Богатая баба не отдает, и вопит, вопит, и вопит. Почему-то мне вспомнилось это…кажется, что похоже очень, вот что.

Источник: Достало

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