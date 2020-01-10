Контрактник из Башкирии погиб в Хабаровском крае

Уроженец Башкирии, служивший в Хабаровском крае по контракту, погиб в результате несчастного случая, сообщила пресс-секретарь военного комиссариата республики Елена Мустафина.
«Андрей Михайлов был уроженцем Башкирии, он действительно погиб в Хабаровском крае. Со стороны главы региона и военного комиссариата республики будет оказана помощь в транспортировке тела, выражаем соболезнования родственникам погибшего. Пока более полной информацией мы не владеем», – передает РИА «Новости» слова Мустафиной.
Со ссылкой на командование военной части она уточнила, что военнослужащий погиб в результате несчастного случая.
По информации информагентства «Башинформ», погибшему исполнился 21 год, он служил в городе Бикин Хабаровского края, его тело было обнаружено на железнодорожных путях. Инцидент произошел 6 января.
Напомним, 25 декабря Северный флот и правоохранительные органы начали проверку по факту гибели военнослужащего на учениях в Мурманской области.
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Последнее: Уроженец Башкирии, служивший в Хабаровском крае по контракту, погиб в результате несчастного случая, сообщила пресс-секретарь военного комиссариата республики Елена Мустафина. «Андрей Михайлов был уроженцем Башкирии, он действительно погиб в Хабаровском крае. Со стороны главы региона и военного комиссариата республики будет оказана помощь в транспортировке тела, выражаем соболезнования родственникам погибшего. Пока более полной информацией мы не […]
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