Музыкант Jah Khalib: Самый большой гонорар какой у меня был? $100 тыс. за выступление

Музыкант Jah Khalib рассказал в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона, что для него богатство не измеряется в деньгах.
На вопрос, какой самый большой гонорар у него был, Jah Khalib ответил: $100 тыс. за выступление.
«Представляете, за день получить $100 тысяч? Когда ты за 45 минут делаешь $100 тысяч, то думаешь: «Что-то невероятное!» – добавил он.
Музыкант сказал, что за первый концерт в Казахстане получил $500.
«Для меня это были невероятные деньги! Девять лет до этого я занимался этой музыкой, со школы. Писал эти песни в надежде на то, что стану артистом. И это стреляет! Приезжаю в города и вижу, что люди поют мои песни. Это круто!» – добавил Jah Khalib.
Музыкант Jah Khalib: В Москве я увидел что-то фальшивое. Плюс там невероятно хитрые девушки. Я переехал в Киев. Читайте полную версию интервью
Jah Khalib (настоящее имя – Бахтияр Мамедов) родился в 1993 году в Алматы (Казахстан) в семье азербайджанца и казашки. С детства увлекался рэпом. Учился в музыкальной школе по классу саксофона и Казахской национальной консерватории имени Курмангазы на факультете музыковедения и менеджмента (не окончил ее).
Вначале работал в качестве битмейкера и саунд-продюсера со многими казахстанскими рэперами, а в 2014 году начал выпускать собственные треки, среди самых известных – «Лейла», «Медина», «Созвездие ангела», «Если че, я Баха», «Мамасита» и другие. Jah Khalib выпустил три сольных альбома – «Если че, я Баха» (2016), «E.G.O.» (2018) и «Выход в свет» (2019).
Музыкант сейчас живет в Киеве. Он записал несколько треков с украинскими исполнителями – «Кохаю» с Джамалой и «По льду» с Maruv.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от �������������������� ���������������� | ���������� ♀️ (@sashakabaeva_official) 22 Дек 2019 в 1:59 PST Материал дополняется
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