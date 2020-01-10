Музыкант Jah Khalib: Самый большой гонорар какой у меня был? $100 тыс. за выступление

10.01.2020, 13:18, Новости дня

Музыкант Jah Khalib рассказал в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона, что для него богатство не измеряется в деньгах.

На вопрос, какой самый большой гонорар у него был, Jah Khalib ответил: $100 тыс. за выступление.

«Представляете, за день получить $100 тысяч? Когда ты за 45 минут делаешь $100 тысяч, то думаешь: «Что-то невероятное!» – добавил он.

Музыкант сказал, что за первый концерт в Казахстане получил $500.

«Для меня это были невероятные деньги! Девять лет до этого я занимался этой музыкой, со школы. Писал эти песни в надежде на то, что стану артистом. И это стреляет! Приезжаю в города и вижу, что люди поют мои песни. Это круто!» – добавил Jah Khalib.

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Jah Khalib (настоящее имя – Бахтияр Мамедов) родился в 1993 году в Алматы (Казахстан) в семье азербайджанца и казашки. С детства увлекался рэпом. Учился в музыкальной школе по классу саксофона и Казахской национальной консерватории имени Курмангазы на факультете музыковедения и менеджмента (не окончил ее). 

Вначале работал в качестве битмейкера и саунд-продюсера со многими казахстанскими рэперами, а в 2014 году начал выпускать собственные треки, среди самых известных – «Лейла», «Медина», «Созвездие ангела», «Если че, я Баха», «Мамасита» и другие. Jah Khalib выпустил три сольных альбома – «Если че, я Баха» (2016), «E.G.O.» (2018) и «Выход в свет» (2019). 

Музыкант сейчас живет в Киеве. Он записал несколько треков с украинскими исполнителями – «Кохаю» с Джамалой и «По льду» с Maruv.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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