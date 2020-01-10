Любимый сценарий: грустный Киану Ривз с мороженым на скамейке в пригороде Сан-Франциско

Феноменальное везение свалилось на обычную жительницу городка Аламеда, штат Калифорния, который находится неподалеку от солнечного Сан-Франциско. Там сейчас предположительно идут съемки четвертой части «Матрицы», в которой Киану Ривз согласился снова сыграть легендарную роль Нео.

Утром 7 января поклонница Киану сначала написала в Twitter, что несколько минут назад видела его на улице, а через несколько минут запостила 8-секундное видео. В нем Киану, которому в сентябре исполнилось 55 лет, проводит время по своему любимому из года в год сценарию: в полном одиночестве сидит на бетонном ограждении клумбы (в числе предыдущих вариантов были скамейки, карниз витрины магазина, бордюр и так далее) и медитативно ест мороженое (ранее чаще всего Киану замечали с сэндвичем или напитком). Пост собрал полторы тысячи лайков и больше полусотни репостов.

Кто бы мог подумать, что Киану Ривз зайдет в какой-то чертов Baskin Robbins в Аламеда??? Смеюсь до смерти,

— написала девушка в соцсети. Позже она опубликовала и фотографию со знаменитым актером, но уже без мороженого. В комментариях восхищаются отзывчивостью Киану, который не отказал фанатке в снимке.

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— Moy (@happynibbamoy) January 7, 2020

Киану Ривз часто попадает в забавные и милые истории с поклонниками. Несколько лет назад они, например, собирали подписи для петиции с просьбой к редакции журнала Time объявить Киану человеком года и запустили флешмоб «Киану лучший, мы его не заслуживаем». Также однажды австралийка Николь Льюис-Джейкобс вспомнила, как встретила актера в одном из кафе Лос-Анджелеса. Потерявшись, она попросила Киану подсказать дорогу, а он просто предложил довезти ее до дома. В беседе с Herald Sun Николь призналась, что понятия не имела, кто это, а потому наотрез отказалась садиться к нему в машину.

Тогда он рассмеялся и представился. Это было сюрреалистично. Я села и написала мужу, что меня везет сам Киану. Но он не поверил, сказал, что я сошла с ума.

По дороге Киану говорил о любимых местах в Австралии. В частности, что ему очень нравится популярный сиднейский пляж Бонди-Бич. А на прощание сделал с женщиной селфи — «чтобы муж не волновался».

Другой случай произошел прошлым летом в Луизиане. Там Киану остановился, проезжая мимо одного жилого дома, чтобы ответить на табличку с комплиментом в свой адрес. Тогда он написал на картоне обратное послание, чем еще больше очаровал местных жителей.

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Последнее: Феноменальное везение свалилось на обычную жительницу городка Аламеда, штат Калифорния, который находится неподалеку от солнечного Сан-Франциско. Там сейчас предположительно идут съемки четвертой части «Матрицы», в которой Киану Ривз согласился снова сыграть легендарную роль Нео. Утром 7 января поклонница Киану сначала написала в Twitter, что несколько минут назад видела его на улице, а через несколько минут запостила […]