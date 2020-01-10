Автоновости: Сотни автомобилей уничтожены пожаром в аэропорту Норвегии

Минимум триста автомобилей пострадало в результате пожара, случившегося на парковке аэропорта Ставангера. Масштабы потерь еще предстоит оценить, но по слухам, причиной возгорания стало очередное замыкание в проводке электромобиля.
Пожар случился на крытой парковке, вмещающей около трех тысяч автомобилей. По данным местной полиции, на которые ссылается агентство Bloomberg, сообщившие о возгорании очевидцы утверждали, что огонь начал распространяться от припаркованного в гараже электрокара. Однако несколько позже местная пресса заявила, что первой загорелась некая старая машина с дизельным двигателем.
Британский водитель взорвал себя сигаретой — и невежеством
Огонь распространялся, по сообщениям свидетелей, очень быстро: внутренние помещения парковки "напоминали огненный ад".
На локализацию пожара местным экстренным службам потребовалось около шести часов, но точных данных о том, какой ущерб был нанесен возгоранием, пока нет.
По осторожным оценкам, в огне пострадали минимум три сотни автомобилей, а по некоторым сообщениям, пожар повредил еще и несколько оказавшихся неподалеку самолетов.
Кроме того, по слухам, рухнула часть конструкций здания парковки. Управляющая парковкой компания заявила, что на точную оценку размеров ущерба потребуется как минимум несколько дней – как и, по всей видимости, на определение причины разгула огненной стихии.
Все рейсы из аэропорта Ставангера во время инцидента были отменены.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Минимум триста автомобилей пострадало в результате пожара, случившегося на парковке аэропорта Ставангера. Масштабы потерь еще предстоит оценить, но по слухам, причиной возгорания стало очередное замыкание в проводке электромобиля. Пожар случился на крытой парковке, вмещающей около трех тысяч автомобилей. По данным местной полиции, на которые ссылается агентство Bloomberg, сообщившие о возгорании очевидцы утверждали, что огонь начал […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Участников «самой грустной вечеринки» предложили наградить в Красноярске / 26 декабря
- Освобожденные экс-«беркутовцы» заявили, что не применяли оружие в ходе Революции достоинства / 31 декабря
- «Половина россиян, работающих в ООН, — агенты ФСБ». Посол Украины в США заявил об «агентурной сети» России в ООН / 21 декабря
- Ночные кошмары оказались полезными / 1 декабря
- Суд взыскал с Дмитрия Гудкова 50 тысяч рублей по иску члена Общественной палаты о защите чести и достоинства / 27 ноября
- Как россияне будут отдыхать в 2020 году / 9 января
- Автоновости: Особо опасен: Интерпол разыскивает сбежавшего в ящике экс-главу Renault-Nissan / 9 января
- Süddeutsche Zeitung разглядела российский след в нежелании Турции одобрить план НАТО по «защите» Польши и Прибалтики / 29 ноября