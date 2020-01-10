Автоновости: Вот это поворот: новый кроссовер Mazda может не доехать до России (пока)

В списке ожидаемых премьер 2020 года в России числился стильный кроссовер Mazda CX-30, который мог бы разнообразить нишу компактных SUV. Однако, из-за новых экономических вводных россияне эту «Мазду» могут и не дождаться.
Российский офис Mazda решил повременить с выводом на наш рынок нового компактного кроссовера CX-30. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на источники в представительстве автобренда. Такое решение якобы принято из-за повышения ставок утилизационного сбора, которое действует с 1 января 2020 года.
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Новый CX-30 изначально не планировалось выпускать в России, а импорт с учетом новых пошлин может сделать цену не особо привлекательной — даже на фоне старшей по рангу модели CX-5.
Намерения "Мазды", впрочем, были серьезными, поскольку CX-30 прошел недешевую процедуру сертификации в РФ и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Решение по кроссоверу, впрочем, еще может быть пересмотрено — если не в 2020 году, то, возможно, позднее.
Согласно ОТТС, Mazda CX-30 для России потенциально должен получить бензиновый атмосферник 2,0 л SkyActiv-G мощностью 150 л.с. (213 Нм). Переднеприводная версия кроссовера конфигурируется с МКП или 6-ступенчатым автоматом, а полный привод доступен только в сочетании с АКП.
Заявленный в сертификате уровень оснащения весьма неплох: упоминаются колесные диски на 18 дюймов, климат-контроль, адаптивный круиз, подогрев зеркал, лобового стекла и передних кресел, электропривод двери багажника, кожа в салоне и многое другое.
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