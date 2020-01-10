Ученые выяснили причины одиночества пожилых людей

Исследователи из США узнали, почему пожилые люди, проживающие в домах престарелых или других подобных социальных учреждениях, зачастую не идут на контакт с окружающими и живут в одиночестве. Статья о научной работе на эту тему опубликована на портале Medicalxpress.com.

Человек по природе своей существо социальное, но во временем нам почему-то не хочется знакомиться с новыми людьми и мы замыкаемся в себе, что можно увидеть на примере множества одиноких пенсионеров. Исследователи из США, где уже к 2029 году прогнозируется рост числа людей пенсионного возраста до 20% от общей численности населения, решили узнать о причинах, подталкивающих стариков жить в добровольной изоляции. Из сообщества пожилых людей (67-92 года), проживающих в одном из районов Сан Диего, были приглашены для участия в научном исследовании 100 добровольцев, у которых ученые оценивали физические, умственные и когнитивные функции. Также с 30 добровольцами были проведены беседы на тему причин, заставляющих их держаться отдельно от общей группы, для которой устраиваются всеобщие праздники и другие социальные мероприятия с целью как раз сблизить людей.

Оказалось, что в 85% случаев стремящиеся к одиночеству пенсионеры потеряли родных или любимого человека, супруга. Также среди основных причин было названо отсутствие цели в жизни, еще старики говорили, что новые знакомые не заменят им ушедших дорогих людей. Одни «потеряли контроль», другие – «привязанность», третьи «лишились уверенности в себе», но несмотря на разные причины, все люди стремились к одному – одиночеству, которое наряду с ожирением и курением уже признается многими экспертами фактором, уменьшающим продолжительность жизни. Однако нашлась группа пожилых людей, которая справилась со подобными проблемами, проявив сострадание. Оказалось, что помощь другому человеку может наладить социальное общение. Просто нужно постараться облегчить жизнь кому-то и от этого вам станет хорошо, говорили эти умудренные жизненным опытом люди.

Данные, полученные исследователями, позволят ученым и социальным работникам создать эффективные методики для адаптации одиноких пожилых людей и налаживания ими новых социальных связей.

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