Трансплантолог Каабак указал на недостатки законопроекта о донорстве

Проект федерального закона о донорстве органов, подготовленный Минздравом, имеет недостатки, в частности, в нем предлагается архаичная система регистрации волеизъявления граждан о посмертном донорстве, сообщил руководитель отделения трансплантации органов детям Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак.

Каабак указал, что, например, в статье седьмой «перечисляются донорские органы, которые могут пересаживаться», но «среди них нет редко, но все же пересаживаемых – таких, например, как лицо, руки», передает РИА «Новости».

«В нашей стране они пока не пересаживались, но такие трансплантации в мире выполняются», – добавил врач.

Он уточнил, что проектом также не разрешается пересаживать матку и эндокринные железы. Эти операции проводятся очень редко в мире, но тем не менее, если кто-то из российских специалистов решится на это, то столкнется с ограничениями в законе.

Медик отметил и недостатки в части волеизъявления – проект разрешает только отказываться от посмертного донорства, но не разрешает соглашаться.

«Согласно опросам общественного мнения, значительная часть населения готова к посмертному донорству. Почему бы не дать право зарегистрировать свое мнение?», – считает трансплантолог.

Каабак подчеркнул, что технология регистрации мнения человека о донорстве своих органов архаична. Согласно законопроекту, волеизъявление осуществляется в письменном виде, заверяется руководителем медицинской организации или нотариально, однако это противоречит уровню развития современных технологий.

По мнению врача, было бы правильным фиксировать мнение человека, как позитивное, так и негативное, в электронном виде, например, на сайте Госуслуг, причем человек должен иметь возможность менять позицию относительно посмертного донорства.

Как отметил трансплантолог, создание системы волеизъявления граждан о донорстве необходимо, так как на данный момент не существует реального механизма фиксации мнения граждан.

Каабак добавил, что спорной является и статья законопроекта, описывающая регистры доноров и реципиентов, так как регистр реципиентов не предполагает наличие персональных данных, что не позволит отслеживать результаты трансплантации.

Ранее информагентства со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова сообщили, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти.

Отмечалось, что соответствующий проект закона уже готов, ожидается его обсуждение.

Затем Минздрав разъяснил слухи о презумпции согласия на посмертное донорство.





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