Спирс показала татуировки в зоне бикини

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram снимки в купальнике, на одном из которых видны ее татуировки в зоне бикини.

«Не могу дождаться весны!» – написала она.

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Can’t wait for spring !!! * ‍ *

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 9 Янв 2020 в 8:17 PST

Бритни Спирс весной 2019 года прошла курс реабилитации у психиатра.

Она тяжело переживает болезнь своего отца Джейми, которому сделали две операции после разрыва толстой кишки. Чтобы заботиться об отце, Спирс приостановила концертную деятельность.

Спирс родилась 2 декабря 1981 года в штате Миссисипи, США. Она обладательница премии «Грэмми». В 2008 году исполнительница также проходила лечение в психиатрической клинике.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram снимки в купальнике, на одном из которых видны ее татуировки в зоне бикини. «Не могу дождаться весны!» – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Can’t wait for spring !!! * ‍ * Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 9 Янв 2020 в 8:17 PST Бритни Спирс весной 2019 года прошла курс реабилитации […]