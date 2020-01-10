ГБР открыло производство в отношении главы Харьковской ОГА Кучера – СМИ

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство в отношении председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, утверждает издание «Depo.Харьков». Журналисты опубликовали выписку из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР).

Об открытом в отношении Кучера производстве порталу сообщил информированный источник в правоохранительных органах. По данным инсайдера, информация о совершении уголовного правонарушения поступила 20 ноября 2019 года, но сведения в ЕРДР были внесены только 12 декабря, после решения Октябрьского райсуда Полтавы, который обязал территориальное управление ГБР в Полтаве это сделать.

Производство открыто по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины – служебный подлог, «то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо неправдивых документов».

Авторы материала отмечают, что речь идет о распоряжении Кучера «О начале работы», которое тот якобы дважды подписал и также дважды опубликовал под одним номером (№149-к), но с разными датами – 7-го и 8 ноября. Первое распоряжение с сайта ОГА исчезло, но осталась новость о встрече Кучера в качестве председателя Харьковской ОГА с генеральным консулом Германии Штефаном Кайлем, датированная 7 ноября, когда руководителем облгосадминистрации (согласно оставшемуся на портале ОГА распоряжению) он еще не был.

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Фото: kh.depo.ua



Фото: kh.depo.ua



Фото: kh.depo.ua



Фото: kh.depo.ua



Фото: kh.depo.ua

«Depo.Харьков» подчеркивает, что Кучер до назначения главой облгосадминистрации был нардепом от «Слуги народа» и по закону не имел права быть главой ОГА 7 ноября. Журналисты предполагают, что более раннее распоряжение было удалено именно по этой причине.

Статья о служебном подлоге предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Харьковской обгосадминистрации 6 ноября. Указ о назначении датирован 5 ноября. 3 декабря Рада досрочно прекратила полномочия Кучера как нардепа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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