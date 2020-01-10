«Укрзалізниця» купила газ на 18 млн грн без тендера – ProZorro

10.01.2020, 13:06, Новости дня

Один из филиалов «Укрзалізниці» «Центр обеспечения производства» совершил закупку газа на 18 млн грн без проведения тендера, об этом 9 января заявил сервис ProZorro на своей странице в Facebook.

«Любую закупку на такую сумму УЗ может проводить только через конкурентные торги. Более того, никакой информации о сделках между УЗ и поставщиком на портале ProZorro нет», – пишет сервис.

В ProZorro считают, что проведение закупок в обход предусмотренных законом процедур – это «наглое нарушение закона».

«В Кодексе Украины об административных правонарушениях четко прописана за это ответственность – штраф от 700 до 1000 налоговых минимумов. То есть от 11 до 17 тысяч грн», – пишет сервис.

В ProZorro ждут объяснений руководства «Укрзалізниці», внутреннего расследования и привлечения виновных к ответственности.

Коли Prozorro заважає віддати замовлення своєму постачальнику — чого його взагалі паритись, чого цей тендер узагалі…

Posted by Prozorro on Neljapäev, 9. jaanuar 2020

В УЗ 9 января заявили, что факт нарушения расследуется с декабря 2019 года: «О результатах проверки будет проинформирована общественность, а виновные – привлечены к ответственности».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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